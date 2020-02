Tegen 2035 verbod op verkoop diesel- en benzinewagens in Verenigd Koninkrijk

04 februari 2020

Het verbod op de verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen in het Verenigd Koninkrijk wordt vervroegd naar 2035. Dat zal premier Boris Johnson dinsdag bekendmaken in een toespraak in het kader van de klimaatconferentie, COP26. Het verbod komt zo vijf jaar eerder dan gepland.