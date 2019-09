Techreuzen overleggen met Amerikaanse overheid over veiligheid presidentsverkiezingen 2020 HR

05 september 2019

11u58

Bron: Belga 0 Buitenland De Amerikaanse technologiebedrijven Facebook, Google, Microsoft en Twitter hebben overleg gepleegd met de Amerikaanse veiligheidsdiensten over de presidentsverkiezingen van november 2020. De bedoeling is de onderlinge samenwerking te versterken, zodat die verkiezingen veilig kunnen verlopen.

Na de verkiezingen van 2016, toen Donald Trump tot verrassing van velen verkozen raakte als president, kwam met name Facebook in een storm terecht. Het bleek dat - vooral vanuit Rusland - op grote schaal pogingen ondernomen waren om via het sociale netwerk de campagne en zo ook de uitslag te manipuleren, waardoor de geloofwaardigheid van Facebook ondermijnd geraakte. De kritiek kwam erop neer dat Facebook te weinig gedaan had om de manipulatie te vermijden.

De sociale mediabedrijven nemen zich nu voor om een herhaling van die praktijken volgend jaar tegen te gaan. Op 3 november wordt niet alleen een nieuwe president verkozen, maar vinden er in de Verenigde Staten ook Congresverkiezingen plaats. Nathaniel Gleicher, hoofd cyberveiligheid bij Facebook, zegt dat zijn bedrijf een strategie uitgewerkt heeft om veiligheidsrisico's te detecteren, "die ons toelaat nieuwe dreigingen op te sporen en te analyseren". Met de overheid willen Facebook en de andere techreuzen bekijken hoe ze op een optimale manier informatie kunnen uitwisselen om de verkiezingen zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen.

