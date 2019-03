Technieker sterft in koelcel Marco Gerling

01 maart 2019

15u52

Bron: AD.nl 0 Een medewerker van een firma in koel-vriessystemen is gisteren om het leven gekomen bij een tragisch bedrijfsongeval in het Nederlandse dorp ‘t Goy (provincie Utrecht). De man werd aangetroffen in een koelmachine van een fruitbedrijf.

“Ik ben er kapot van”, zegt bedrijfseigenaar Anton van Wijk van het gelijknamige Van Wijk Fruit bedroefd. “Altijd heb ik gezegd dat zoiets bij ons nooit zou gebeuren en nu gebeurt het toch op ons bedrijf. Dit draag ik mijn leven lang mee.”

De omgekomen monteur was afgekomen op een storing in een koelmachine op het terrein. Hij was aan het werk in de cel waar een probleem was, toen het misging. “Hij kan daar enkele minuten of een halfuur gelegen hebben toen we hem vonden, daarover wil ik niet speculeren”, zegt de eigenaar aan onze collega’s van AD.nl. Zijn zoon vond de monteur gistermiddag in de koelcel van het bedrijf.

Reanimeren

“Met vier man hebben we hem toen direct uit de cel gehaald en zijn we beginnen te reanimeren.” Nog geen tien minuten later arriveerden politie en ambulance op het terrein, die de reanimatie overnamen. “Als dan drie kwartier later de mededeling komt dat ze stoppen met reanimeren, dan gaat er wel wat door je heen hoor”, zegt Van Wijk aangeslagen. “We hebben gedaan wat we konden.”

Als je dan hoort dat ze stoppen met reanimeren, dan gaat er wel wat door je heen hoor Anton van Wijk, bedrijfseigenaar

In de getroffen cel, waarin fruit wordt bewaard, is nauwelijks zuurstof aanwezig. Het fruit wordt bewaard in een omgeving die grotendeels bestaat uit stikstof. Door het zuurstoftekort kan een mens zeer snel onwel worden.

Het bedrijf waar de koeltechnieker voor werkte, wil momenteel geen commentaar geven op het trieste ongeval. Het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet onderzoek naar de gebeurtenissen. Een woordvoerder wil enkel kwijt dat het slachtoffer bewusteloos werd aangetroffen na een reparatie in de koelruimte. “We doen onderzoek naar de omstandigheden en doen verder geen mededelingen.”