Techgigant doet opnieuw wenkbrauwen fronsen: Facebook wou data uitwisselen voor "medisch onderzoek" lva

06 april 2018

03u26

Bron: The Guardian, CNBC 2 Uit een rapport van het Amerikaanse CNBC News blijkt dat Facebook vorige maand nog in gesprek was met verschillende ziekenhuizen en medische instituten om gegevens van patiënten uit te wisselen om zo de medische dienstverlening te kunnen optimaliseren. Facebook heeft dat bevestigd en laat weten dat het project voorlopig is uitgesteld.

Kort na een hele resem verontschuldigingen voor het Cambridge Analytica-schandaal bevestigt Facebook gisteren dat ze in gesprek waren met organisaties zoals de Stanford Medical School en het American College of Cardiology om, weliswaar geanonimiseerde, patiëntengegevens vrij te geven en te matchen met hun gegevens.

De ziekenhuizen zouden dan hun info over aandoeningen, medicatie en behandelingen vrijgeven en Facebook zou die anonieme info via een methode die 'hashing' heet, koppelen aan hun gegevens over leeftijd, familie en vrienden om zo patiëntenzorg te personaliseren en verbeteren.

De privacywetten voor gezondheidsorganisaties zijn veel strenger dan die voor Facebook. Het is niet duidelijk hoe de samenwerking met Facebook geen inbreuk zou vormen.

In een bericht laat Facebook weten dat de gesprekken zijn opgeschort "zodat we ons kunnen concentreren op ander belangrijk werk, zoals het beter beschermen van gebruikersgegevens en duidelijker communiceren aan onze gebruikers hoe hun gegevens in onze producten en diensten worden gebruikt."