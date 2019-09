Techbaas ging vol voor carrière en verliest dan plots zoontje. Zijn pakkende boodschap gaat viraal: “Knuffel je kinderen, werk niet te lang” Naz Taha

06 september 2019

20u00

Bron: AD.nl 1 In een ontroerend LinkedIn-bericht schrijft een Amerikaanse techbaas uit Portland dat de recente dood van zijn 8-jarige zoontje Wiley hem dwong te reflecteren op zijn beroerde levenskeuzes. Het meeste had J.R. Storment spijt van het besluit om zijn carrière centraal te stellen. Als gevolg daarvan bracht hij naar eigen zeggen veel te weinig tijd door met zijn zoontje. Met zijn openhartige relaas, dat inmiddels viraal is gegaan, probeert hij andere ouders voor dezelfde fout te behoeden.

In het bericht schrijft de ondernemer, mede-oprichter van het succesvolle techbedrijf Cloudability, gedetailleerd over zijn gevoelens van spijt en schaamte. De techbaas zegt dat eigenlijk ál zijn dagen in het teken stonden van zijn bliksemcarrière. Storment richtte Cloudability in 2011 op, ongeveer rond de geboorte van zijn tweelingzoontjes Wiley en Oliver. Drie weken geleden gebeurde plots het ondenkbare: zijn epileptische zoon Wiley stierf plots, compleet onverwachts, in zijn slaap. Een ondraaglijk schuldgevoel maakt zich nu van de vader meester. “De laatste drie weken is er al een eindeloze stroom van dingen door mijn hoofd gegaan waar ik spijt van heb”, schrijft J.R.

Kostbare tijd

“Er zijn veel zaken waar je als werkende ouder je kostbare tijd aan besteedt, maar die eigenlijk niet prioriteit zouden moeten zijn. Later, wanneer die kostbare tijd is vervlogen, krijg je daar heel veel spijt van”, schrijft hij. “Ouders brengen veel een-op-eentijd door met collega’s, maar hoe vaak doen ze dat met hun kroost? De belangrijkste les die ik heb geleerd: ik moet mezelf en anderen eraan herinneren wat wezenlijk belangrijk is. Zorg alsjeblieft dat je de belangrijke dingen in het leven niet mist.”

Op de ochtend van de dood van zijn zoontje, stond hij vroeg op voor vergaderingen. Zonder afscheid te nemen verliet hij zijn gezin. Toen het telefoontje van zijn vrouw kwam, zat Storment in een vergadering met zijn werknemers in Portland. Storment had vlak voor dat telefoontje nog trots gepocht over zijn werkhouding. Sinds zoontje Wiley stierf, heeft Storment niet meer gewerkt. Hij geeft aan zwaar te worstelen met zijn terugkeer.

Het bericht raakt veel werkende ouders. Velen jongleren tussen het ouderschap, hun drukke baan en zijn door de komst van de smartphone vaak ook in hun vrije tijd continu bereikbaar.

Prioriteiten

“Het tragische verhaal van J.R. Storment herinnert ons aan de échte prioriteit in het leven. Het zijn de zaken die het fenomeen #worklifebalance ver voorbij streven”, tweette Jullie Strippoli, een assistent filiaalmanager. “Aan alle werkende ouders de tip: lees het bericht van J.R.”

Ook zijn echtgenote plaatste onlangs een bericht op LinkedIn. “We hadden veel dingen anders moeten aanpakken. We zouden niets liever willen dan meer tijd met Wiley. Als je zelf ouder bent, breng alsjeblieft meer tijd met je kinderen door”, aldus Jessica Brandes in haar eigen post. “Die tijd is onbetaalbaar. Neem je vakantiedagen op, ga op een sabbatical, zorg dat je bij je kinderen bent.” Brandes zegt dat je later nooit zult denken: had ik maar meer tijd op kantoor doorgebracht.

Through the story about this tragic event comes an incredibly important reminder about priorities - one that the term #worklifebalance can’t even begin to describe. I strongly recommend that every working parent read J.R.’s post. https://t.co/pm5atPqUUd Jullie Strippoli(@ JStrippoliCS) link