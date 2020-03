Team van Chinese experten zakt af naar Italië om coronavirus mee te helpen bestrijden Redactie

13 maart 2020

15u06 0 Een groep Chinese artsen is gisteravond geland in de Italiaanse hoofdstad Rome om er het coronavirus mee te helpen indijken. Het negenkoppig team bestaat uit intensive care-artsen, kinderdokters en verpleeegkundigen die in China aan de slag waren op het ergste moment van de corona-epidemie.

Italië hoopt snel te kunnen leren uit de bevindingen van het team. De artsen brachten bovendien ook heel wat materiaal mee, waaronder mondmaskers.

In Europa is Italië het zwaarst getroffen door het coronavirus: er is sprake van zeker 15.000 gevallen en meer dan 1.000 doden.