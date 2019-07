Team Trump zou modellen en acteurs gekocht hebben voor campagnebeelden

Sebastiaan Quekel

03 juli 2019

20u59

Bron: AD.nl 0 Leden van het campagneteam van Donald Trump zijn in verlegenheid gebracht nu blijkt dat zij modellen en acteurs hebben afgebeeld als trouwe supporters van de Amerikaanse president. Dit blijkt uit onderzoek van persbureau Associated Press.

Donald Trump gaf vorige week de aftrap voor zijn verkiezingscampagne met het oog op een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Zijn campagnemedewerkers proberen door middel van video’s en advertenties op sociale media zo veel mogelijk kiezers ervan te overtuigen om opnieuw op hem te stemmen.



Stockbeelden

In video’s op Facebook laat het campagneteam enkele ‘supporters’ van Trump aan het woord. Ze lopen lachend en vrolijk langs het strand of zijn aan het werk op kantoor, terwijl een voice-over vertelt dat Trump “geweldig werk” levert en dat ze “geen betere president van Amerika” konden wensen.

De supporters krijgen in de filmpjes een naam en woonplaats toegedicht en er wordt de indruk gewekt dat de interviews in Amerika zijn afgenomen. De getoonde informatie is echter fake: de video’s betreffen zogeheten stockbeelden die alle media voor een paar tientjes kunnen kopen.

Illusie

Hoewel de twintig seconden durende video’s kleine disclaimers van een seconde bevatten die aangeven dat het om een ‘acteursuitbeelding’ gaat, is Associated Press kritisch op het feit dat het campagneteam de illusie wekt dat de mensen in de video’s trouwe aanhangers zijn. “Trump zou dit naar zijn eigen gewoonte bombarderen tot nepnieuws”, aldus het persbureau.

Campagnemedewerkers van Trump wilden ondanks herhaaldelijke verzoeken niet reageren op het vrijgeven van de misleidende video’s. Politieke experts stellen in Amerikaanse media verrast te zijn door de advertenties. Zij vinden dat een presidentiële campagne veel voorzichtiger moet worden aangepakt.

Fake news

Donald Trump gaf vorige week in Orlando, Florida,officieel de aftrap voor zijn verkiezingscampagne. Hij haalde daarbij flink uit naar de media en nam andermaal de term ‘fake news-media’ in de mond. Daarop scandeerde de menigte “CNN sucks”.

Ook een sneer naar de Democraten bleef niet uit. Trump beschuldigde zijn tegenstanders ervan dat ze worden gedreven ‘door haat’ en ook dat ze erop uit zijn om de Amerikanen en hun land ‘te vernietigen’. De Republikein nam voorts Hillary Clinton, Barack Obama en Robert Mueller op de korrel.