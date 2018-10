Te zwaar geladen vrachtwagen verplettert auto bij instorting brug: jonge vrouw en meisje (3) sterven SVM

27 oktober 2018

12u45

Bron: Belga 0 In de omgeving van Vladivostok (het Russische Verre Oosten; nvdr) heeft een te zwaar geladen vrachtwagen een brug tot instorting gebracht. De truck verpletterde daarbij een auto die achter hem reed. Een jonge vrouw en een driejarig meisje zijn hierdoor om het leven gekomen.

Het ongeval gebeurde toen delen van de brug bezweken onder de last van de vrachtwagen. De aanhanger van de vrachtwagen rolde terug en verpletterde de personenwagen.

Op beelden van de plaats van het ongeval is te zien hoe de aanhangwagen dwars over een afgebroken deel van de brug boven een rivier staat. De vrachtwagenchauffeur sloeg op de vlucht, maar kon even later ingerekend worden. Hij had naar verluidt meer dan 20 ton aardappelen geladen. Tegen dat gewicht was de brug niet bestand.