Te winnen voor amper 13 euro: prachtig domein van 7 hectare in de Franse Périgord LH

07 april 2019

11u28

Bron: Midi Libre 0 Altijd al willen wonen in de Franse Périgord-streek maar heb je geen budget? Dan kan je deelnemen aan een wedstrijd uitgeschreven door eigenaars van een prachtig domein dat 1,5 miljoen euro waard is.

Het domein van 7 hectare in Cénac-et-Saint-Julien, op 80 kilometer van de stad Périgueux, omvat een huis van 450 vierkante meter, een zwembad, een vijver en zelfs paardenboxen. De eigenaars hebben er 20 jaar lang het populaire gastenverblijf La Guérinière uitgebaat en willen nu met pensioen.

De eigenaars hebben eerst geprobeerd om het te verkopen via immobiliënkantoren, maar zonder resultaat. Vervolgens besloten ze er een wedstrijd van te maken. Deelnemen is simpel: 13 euro inschrijving betalen, twee vragen beantwoorden en de waarde van drie voorwerpen raden. “Iemand die niet veel geld heeft, kan het zo winnen. Het is een prachtige plaats en eigendom”, zegt de huidige eigenares Brigitte Demassougne.

1.500 inschrijvingen

De wedstrijd loopt sinds vorige maandag en in vijf dagen namen al 1.500 mensen deel. De meerderheid daarvan zijn Fransen, maar ook vanuit België, Canada en het Verenigd Koninkrijk kwamen al inschrijvingen binnen. Geïnteresseerden hebben trouwens nog tijd om een verhuis te overwegen, want de wedstrijd loopt tot eind mei 2020.