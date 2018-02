Te winnen bij tombola van meisjesploeg: gelijkaardig aanvalswapen waarmee schutter Florida toesloeg mvdb

27 februari 2018

11u18

Een softbalploeg met tienermeisjes uit de Amerikaanse staat Oregon houdt een opmerkelijke geldinzameling.

Bijna twee weken na het bloedbad op een school in Parkland (Florida) kunnen deelnemers aan een tombola een gelijkaardig semi-automatisch AR-15-aanvalsgeweer winnen. Schutter Nikolas Cruz zaaide met een AR-15 dood en vernieling op zijn voormalige middelbare school. Zeker zeventien mensen lieten daarbij het leven.

De ploeg Lady Dragons uit de plaats Dallas krijgt flink wat kritiek voor hun hoofdprijs. "Met de schietpartij nog vers in het geheugen is het in het huidige klimaat ongepast om zo'n wapen te verloten", stelt Jim Moore van de Pacific University nabij Portland.

Volgens een bestuurslid van de meisjesploeg zal de winnaar worden onderworpen aan de nodige controles. "De loterij is in orde met alle wettelijke voorschriften inzake tombola's", luidt het.

De flyers voor de loterij werden op 30 januari verspreid, zo'n twee weken voor de schietpartij op valentijnsdag 14 februari. Deelnemers kunnen voor 25 dollar een lotje kopen. Er zijn ook andere, meer onschuldige prijzen te winnen. Met de opbrengst willen de Lady Dragons het lidmaatschap betaalbaar houden voor minderbedeelde gezinnen. Ook moet het speelveld worden vernieuwd. Op 4 april wordt de winnaar bekendgemaakt.