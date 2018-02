Te weinig leerkrachten in Nederland door griep, leerlingen massaal naar huis FT

06 februari 2018

13u25

Bron: ANP & AD 0 Scholen moeten leerkrachten gratis een griepprik geven. Dat zegt de Nederlandse viroloog en griepexpert Ab Osterhaus. Bij onze noorderburen hebben ze momenteel de grootste moeite om leerkrachten te vinden, door de griepgolf. Er worden zelfs volledige klassen naar huis gestuurd.

In Nederland woedt al zeven weken een griepepidemie. En dus zitten veel leraren ziek thuis. Gisteren nog werden na het middaguur meer dan 4.000 leerlingen naar huis gestuurd, verspreid over heel Nederland.

Als de leraren ingeënt waren, zou het griepverzuim fors lager liggen, weet Osterhaus. "Klaslokalen zijn infectiehaarden. De griepprik werkt, dat is aangetoond." Volgens de viroloog is het voor een school goedkoper de griepprik aan te bieden dan vervangers in te huren voor afwezige leerkrachten. In de gezondheidszorg wordt wel standaard een griepprik gegeven aan werknemers.

De vakbond CNV stelt dat men leraren niet kan verplichten hen te laten inenten. "Dat bepaalt de leerkracht zelf, hij doet met z'n lichaam wat hij wil. Een werkgever heeft hier niets over te zeggen'', stellen ze. "Met het uitdelen van griepprikken geraken de problemen niet opgelost. Het stijgende lerarentekort moet structureel aangepakt worden."