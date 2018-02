Te ver? Schilderij uit kunstgalerij verwijderd omdat het vrouwelijk lichaam als 'passief-decoratief' toont ADN

01 februari 2018

17u51

Bron: Belga 21 Een kunstgalerij in Manchester heeft een schilderij uit de 19e eeuw uit haar tentoonstellingsruimte gehaald omdat het werk geen goede voorstelling van "de vrouw" geeft. Aldus viel het doek voor 'Hylas and the Nymphs' (1896) van de Engelse kunstschilder John William Waterhouse.

Het schilderij toont een scène uit de antieke mythologie, waarbij een jonge man door verscheidene naakte nimfen in de vijver des doods wordt gelokt. Curatrice Clare Gannaway van de Manchester Art Gallery wil met haar daad een debat uitlokken over hoe zulke kunstwerken in de huidige tijd ge- en vertoond moeten worden. Van enige censuur is geen sprake, meldt zij in een communiqué.

"Deze galerij toont het vrouwelijke lichaam ofwel als passief-decoratief ofwel als femme fatale", trapt Gannaway een open deur in. "Laat ons deze Victoriaanse fantasie uitdagen!" Het besluit is deels genomen onder invloed van het hedendaagse debat over seksisme, de #MeToo-beweging.

Mening

Op de plaats waar Hylas met zijn nimfen hing, hangen nu post-its waar bezoekers hun mening over de kwestie kwijt kunnen. Ook op het internet mag de kunstliefhebber, de kunstliefhebster of de niet esthetisch geïnspireerde mens met desondanks een mening zich uiten.

Het merendeel van de commentaren tot dusver steunt de actie niet. "Ik heb schrik dat we ermee beginnen enkel dat nog te tonen wat acceptabel is", schreef een bezoekster. "Deze schilderijen stellen al lang voorbijgestreefde opvattingen voor. Je zou denken dat dit voor de huidige kijkers al lang duidelijk is", stelt een ander.

Berucht is de Vaticaanse broekjesschilder, die in een opstoot van esthetisch puritanisme alle al te intieme stukjes bloot moest overschilderen. Mogelijk volgt een nieuwe golf, waarbij onder andere de blote dame uit het Déjeuner sur l'herbe het wat minder koud gaat krijgen.

Manchester Art Gallery has removed this 19th century painting of partially naked girls to "start a conversation” about women’s representation in galleries



A sensible step or too politically correct? 🤔 pic.twitter.com/SmpAETyUJS BBC Radio 5 live(@ bbc5live) link