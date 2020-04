Te snel maatregelen opgeheven: deel van Japan krijgt zwaardere golf van coronavirus te verwerken Sven Van Malderen

30 april 2020

00u21

Bron: The Telegraph 52 Een deel van Japan krijgt met een tweede én zwaardere golf van het coronavirus af te rekenen. Volgens experts had die vermeden kunnen worden als de maatregelen niet zo snel opgeheven zouden geweest zijn.



Hokkaido, het meest noordelijke van de vier grote eilanden van Japan, werd in eerste instantie als lichtend voorbeeld neergezet. De verspreiding van het virus leek er snel onder controle, maar die vaststelling blijkt nu slechts schijn te zijn. “Hopelijk zien andere landen nu wat er kan gebeuren als de lockdown te rap opgegeven wordt”, klinkt het in wetenschappelijke kringen. O ironie: net nu laat Griekenland weten dat het deze zomer al toeristen wil ontvangen.

Gouverneur Naomichi Suzuki kondigde op 29 februari de noodtoestand af in Hokkaido, na een opstoot die veroorzaakt werd door het populaire sneeuwfestival. Dat evenement lokt jaarlijks meer dan twee miljoen mensen naar de hoofdstad Sapporo. Scholen en bedrijven sloten daarop de deuren, grote samenkomsten werden verboden en inwoners kregen de dwingende raad om thuis te blijven. Wie in aanraking gekomen was met een besmet persoon werd opgespoord en moest in quarantaine.

Op 12 maart was er officieel sprake van 118 besmettingen. Dat lijkt nu een klein aantal, maar Hokkaido was toen wel de zwaarst getroffen prefectuur van Japan (het land telt in totaal 47 prefecturen, te vergelijken met een provincie bij ons; nvdr).

De maatregelen misten na drie weken hun effect niet: het monster leek getemd, met nog amper één tot vier nieuwe besmettingen per dag.

Op 19 maart werd de noodtoestand bijgevolg opgeheven. Het gewone leven hernam, maar de gevolgen bleven niet uit. Inmiddels worden in een week tijd 198 nieuwe besmettingen opgetekend. De piek lag nooit eerder zo hoog.

Veertien dagen geleden zijn de 5,3 miljoen inwoners van Hokkaido wel een tweede keer in lockdown gegaan, dus dat effect zou zich nu moeten beginnen aftekenen in de cijfers. “In maart wisten we nog te weinig over de ziekte”, stelt professor Yoko Tsukamoto in ‘The Telegraph’. “Eén tot vier nieuwe besmettingen per dag lijkt weinig. De beslissing om de economie weer open te gooien klinkt dan ook logisch, maar achteraf bekeken was het natuurlijk een foute keuze.” Er zijn op het eiland inmiddels meer dan 700 besmettingen vastgesteld, de dodentol ligt op 27.

“De lessen die hieruit getrokken moeten worden, zijn duidelijk”, oordeelt Tsukamoto. “Wacht zeker lang genoeg alvorens de maatregelen te versoepelen, zorg dat je een correct beeld hebt over het aantal besmettingen en wees bijzonder waakzaam van zodra het normale leven zich weer op gang trekt. Deins er ook niet voor terug om bij een tweede golf snel nieuwe beperkingen op te leggen.”

De noodtoestand geldt nu voor het hele Japanse grondgebied nog tot minstens 6 mei. In het hele land zijn er volgens de officiële cijfers 376 coronadoden gevallen, maar lang niet alle patiënten worden getest. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt dus ongetwijfeld veel hoger.

