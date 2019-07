Te midden van spanningen tussen VS en Iran: hoofd Internationaal Atoomagentschap (72) overleden LH

22 juli 2019

11u00

Bron: Belga 0 Het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), de Japanner Yukiya Amano, is overleden op 72-jarige leeftijd. Dat heeft zijn secretariaat vandaag bekendgemaakt, zonder de doodsoorzaak te vermelden. De VN-organisatie moet nu op zoek naar een nieuwe leider, in een context van oplopende spanningen tussen Washington en Teheran over het nucleaire programma van Iran.

In september maakte zijn entourage nog bekend dat Amano een niet nader genoemde medische procedure had ondergaan. Daarna ging hij weer aan het werk, maar maakte hij wel een verzwakte indruk.



Hij stond al tien jaar aan het hoofd van het agentschap, en was aan zijn derde mandaat bezig. Dat zou in november 2021 aflopen maar deze week zou hij normaal zijn vervroegd vertrek in maart 2020 aangekondigd hebben om gezondheidsproblemen.

Nucleair akkoord met Iran

Amano volgde vooral de beloftes op die Iran maakte in het nucleaire akkoord uit 2015. Als reactie op de Amerikaanse terugtrekking uit het akkoord, verzaakte Teheran vanaf begin juli aan verschillende van zijn verplichtingen met betrekking tot zijn nucleaire programma. Het IAEA bevestigde dat het land verschillende drempels had overschreden, zoals het verrijken van uranium boven de grens van 3,67 procent.