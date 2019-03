Te midden van diplomatieke crisis: Indiaas gevechtsvliegtuig stort neer door vogel ADN

08 maart 2019

22u55

Bron: Belga 0 Te midden van de diplomatieke crisis tussen Pakistan en India die in februari escaleerde, is een Indiaas gevechtsvliegtuig neergestort in de Indiase staat Rajasthan, die grenst aan Pakistan. Indiase autoriteiten schrijven het ongeluk toe aan een botsing met een vogel.

Het vliegtuig, een MiG-21 van Russische makelij, was op een routinevlucht in de staat Rajasthan toen het een botsing maakte met een vogel boven een woestijn. De piloot kon veilig uit het neerstortende vliegtuig springen. "Volgens de eerste aanwijzingen is het ongeval waarschijnlijk veroorzaakt door een vogel die na het opstijgen (het vliegtuig) heeft geraakt", zegt de Indiase luchtmacht (IAF).

Het ongeval is opmerkelijk omdat de twee buurlanden op de voet van oorlog stonden nadat veertig Indiase paramilitairen in een zelfmoordaanslag werden gedood in het Indiase Kasjmir. De aanslag werd opgeëist door de Jaish-e-Mohammed (JeD), een in Pakistan gevestigde extremistische groepering. Daarop volgden verschillende aanvallen van beide kanten.

Hoewel de spanningen enigszins zijn afgenomen, blijft deze hoog aan de Line of Control (LoC), de feitelijke grens die het Indiase van het Pakistaanse deel scheidt in het internationaal betwiste gebied "Jammu en Kasjmir".

