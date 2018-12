Te lezen in gehackt mailverkeer tussen Europese diplomaten: angst voor onvoorspelbaar beleid van Trump AW

19 december 2018

17u17

Bron: NYT 0 Hackers infiltreerden jarenlang in het diplomatieke communicatienetwerk van de Europese Unie. Ze downloadden duizenden berichten die verzonden werden via mail. Daaruit blijkt dat het Europees continent zich veel zorgen maakt over het onvoorspelbaar beleid van Trump, maar ook over Noord-Korea, Rusland en tal van andere zaken.

De gebundelde teksten tonen vooral aan dat Europa worstelt met de wereldwijde politieke onrust. Verschillende functionarissen uitten hun zorgen na gesprekken te hebben gevoerd met leiders in Saudi-Arabië, China en Israël.





Vooral het merkwaardige beleid van Trump komt meermaals aan bod: “De VS zijn inconsistent, keerden zich tegen de Wereldhandelsorganisatie en tegen het klimaatakkoord van Parijs. Obama overtuigde Xi Jinping destijds om deel te nemen aan dat klimaatakkoord, maar nu trekken de Verenigde Staten zich zelf terug onder de leiding van Trump. De eisen van de VS zijn inconsistent, onlogisch en ze zullen uiteindelijk hun eigen belangen schaden.”



Trumps “pestgedrag"

Na een bijeenkomst op 16 juli wordt er dan weer gedetailleerd bericht over een discussie tussen Europese functionarissen en Chinees president Xi Jinping. De Chinese president werd in het bericht geciteerd omdat hij het “pestgedrag” van Trump vergeleek met een “bokswedstrijd zonder regels”. Diezelfde Xi Jinping voegde daar volgens het bericht aan toe: “Maar ik onderwerp mijn land niet aan het pestgedrag van de VS, zelfs niet als er een handelsoorlog dreigt”.

Een rapport werd volledig gewijd aan het omzeilen van de bemoeienissen van Amerikaans president Trump. Zo zou het beter zijn om rechtstreeks met het Amerikaans Congres samen te werken. Het bericht drong er bij de Europese diplomaten op aan om er belangrijke thema’s waaronder handelsbelangen, hernieuwbare energie en de brexit naar voren te schuiven.

Maar ook Amerikaanse functionarissen doen aan crisismanagement. Zo beschrijven Europese diplomaten enkele gesprekken met de diplomaten die -na een ontmoeting tussen Trump en Poetin in Helsinki- verwoede pogingen ondernamen om de schade te beperken nadat Trump tijdens de persconferentie van het script afweek.

“Pas op voor de Krim"

Op 8 februari waarschuwde een Europees functionaris dan weer voor de Krim, het gebied werd vier jaar geleden door Rusland geannexeerd en was volgens de diplomaat veranderd in een “hete zone waar mogelijk nucleaire wapens worden ingezet”.

De lidstaten van de EU maakten zich ook duidelijke zorgen over Noord-Korea. In 2016 werden er hele dossiers geschreven over de uitbreiding van het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Daarin wordt duidelijk verwezen naar privébijeenkomsten van Aziatische leiders en leden van de Europese Commissie.

Vijgen na Pasen

De hackers gebruikten geavanceerde technieken en konden zo drie jaar lang gevoelige communicatie binnen de Europese Unie aftappen. Meer zelfs: ze bundelden de berichten op een privésite. Totdat cybersecurity bedrijf Area 1 de zwendel ontdekte. Vijgen na Pasen want de gelekte rapporten van Europese diplomaten werden onherroepelijk online geplaatst.



Toch is de situatie niet vergelijkbaar met WikiLeaks, de website voor klokkenluiders. Tenslotte bundelden de hackers de informatie slechts voor eigen gebruik waardoor het als spionage geclassificeerd kan worden.