Te lage score: Chinese actrice mag niet vliegen omdat ze roddels op sociale media weigerde weg te halen

07 maart 2019

Bron: Shine.cn/Daily Mail 0 Een te lage score in het sociaal kredietsysteem: om die opvallende reden mag een beroemde Chinese actrice niet langer het vliegtuig nemen. Michelle Ye werd vorige maand tegengehouden toen ze gepakt en gezakt op de luchthaven van Peking stond. Haar zonde? Ze weigerde roddels over een liefdesrivale op sociale media weg te halen en haar een morele schadevergoeding te betalen.

Eerst een woordje over het systeem zelf: elke Chinees krijgt van de overheid een score, die naargelang het gedrag kan stijgen of dalen. Wie te veel buiten de lijntjes kleurt, doet zichzelf de das om.

Je belastingen niet op tijd betalen, roken in de trein, verkeersovertredingen begaan, drugs gebruiken, je hond niet aan de leiband laten,... Het hoeven zeker geen zware zondes te zijn om minpunten op te lopen.

170 miljoen camera’s

Bovendien is ontsnappen bijna niet meer mogelijk. Zo wordt een voetganger die aan een zebrapad door het rood wandelt gefilmd via een camera met gezichtsherkenning. In China staan er al 170 miljoen exemplaren opgesteld, de overheid wil dat aantal tegen 2020 meer dan verdrievoudigen. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers.

Wie onder de ondergrens zakt, kan op verschillende manieren bestraft worden. ‘Onbetrouwbare burgers’ krijgen minder snel toegang tot een lening of verzekering, mogen niet meer solliciteren voor bepaalde overheidsjobs of zien hun internetsnelheid aan banden gelegd worden. Zelfs hun kinderen kunnen de dupe worden, door hen de toegang tot de beste scholen te ontzeggen. Wie goed scoort, krijgt net sneller toegang tot leningen, jobs of vastgoed.

Het ‘sociaal kredietsysteem’ werd in 2013 geïntroduceerd en moet volgend jaar volledig operationeel zijn. De voorlopige resultaten liegen er niet om: vorig jaar konden al 17,5 miljoen mensen geen vliegtuigticket meer kopen.

Schriftelijke excuses

Onder hen dus ook Ye: de actrice had op sociale media enkele gemene roddels gelanceerd over de ex van haar toenmalige vriend. De rechtbank oordeelde vorig jaar dat ze die laster moest weghalen en schriftelijke excuses moest aanbieden aan Lv Mei. Daarnaast moest Ye ook een schadevergoeding van 9.600 yuan (1.280 euro) betalen.

De actrice vertikte het echter om de voorwaarden na te leven en weigerde ook elk contact met de rechtbank. Juridische gevolgen bleven niet uit: in eerste instantie mocht ze geen geld meer uitgeven aan te luxueuze zaken. Wie rijk genoeg is, kan immers ook een schadevergoeding betalen. In december kwam ze bovendien op een zwarte lijst terecht, met als gevolg dat ze niet meer naar het buitenland mocht reizen.

Toen Ye op 24 februari toch het vliegtuig wilde nemen in Peking werd ze tegengehouden. Een rechter nam contact op met haar en maakte haar nog eens de spelregels duidelijk. Met succes: deze keer verwijderde ze -op de luchthaven zelf nog- alle kwetsende berichten en bood ze schriftelijke excuses aan. Voor haar ‘slecht gedrag’ kreeg ze er nog wel een boete van 80.000 yuan (10.650 euro) bovenop.