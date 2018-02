Te koop voor 5,6 miljoen euro: volledig eiland, inclusief villa, strandhuis en helipad avh

14 februari 2018

17u15

Bron: Daily Mail 1 Plunder die rekeningen op Panama en de Bahama’s, want er staat een volledig eiland te koop in Nova Scotia in Canada. Voor 7 miljoen dollar (5,6 miljoen euro) krijg je alles wat op het eiland staat: een gigantische villa, een strandhuis en een helipad.

Het Kaulbach-eiland in Nova Scotia in het zuidoosten van Canada is een absoluut koopje, ook al kost het 5,6 miljoen euro. Op het eiland staat namelijk een gigantische villa met een oppervlakte van liefst 1.000 vierkante meter. ‘Osprey Nest’ werd gebouwd in 2002 en heeft elf slaapkamers, negen badkamers, een zonneterras en zelfs een bibliotheek.

Wat verder liggen ook nog een strandhuis en een helipad, want rijkaards reizen nu eenmaal met de helikopter. Het Canadese vasteland ligt op slechts zes minuutjes vliegen.