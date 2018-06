Te koop voor 456.000 euro: eiland met oude burcht avh

06 juni 2018

15u41

Bron: The Sun 0 Wie wat geld op overschot heeft en geen zin heeft in een villa kan voor 400.000 pond (456.000 euro) dit eiland kopen voor de kust van Wales. De negentiende-eeuwse burcht krijg je er gratis bij, maar helaas zijn er nog wat kosten aan.

Fort Stack Rock ligt voor de kust van het Welsche graafschap Pembrokeshire. Het eiland met de burcht werd in 1852 afgewerkt om er het Britse leger op te zetten. Het eiland was een van de vele burchten rond de Britse kust die het Verenigd Koninkrijk moesten beschermen tegen de Fransen. Ooit woonden er 150 soldaten in de burcht, zestien kanonnen van 18 ton moesten ongewenste gasten buiten houden. En ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de burcht door het Britse leger bemand.

The view from directly above Stack Rock Fort, Pembrokeshire, Wales. Built in 1852 to guard the waterway to the strategic port of Milford Haven and disarmed in 1929. It is now abandoned and stands alone in the middle of the channel. Thanks to @john_or_mark for the tip! More photos to follow. Een foto die is geplaatst door null (@uplookingdown) op 07 feb 2017 om 16:33 CET

Het eiland is zo klein dat er rond de burcht maar weinig plaats meer is. En ondertussen dient de burcht niet meer als militaire vestiging. De huidige eigenaars hebben besloten om het volledige eiland voor 400.000 pond te verkopen, zo’n 456.000 euro.

Wie het eiland koopt, heeft er wel nog wat kosten aan, want de burcht is onbewoonbaar. Fort Stack Rock lijkt dus vooral interessant voor projectontwikkelaars. Omdat het eiland vlak bij het vasteland ligt, kan het op termijn aan het vasteland verbonden worden, wat de commerciële waarde van het eiland alleen maar zal doen stijgen.

These were some of our top images this year. Thanks to all our followers for your kind support, comments and encouragement through the year! Happy New Year to you all! 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@uplookingdown) op 31 dec 2017 om 19:45 CET

Meer over Fort Stack Rock