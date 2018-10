Taylor Swift steunt openlijk Democraten, Trump reageert: “Ik hou nu 25% minder van haar muziek” Redactie

09 oktober 2018

07u42

Bron: CNN 1 In tegenstelling tot vele andere Amerikaanse artiesten, heeft zangeres Taylor Swift nooit laten blijken welke politieke partij haar voorkeur krijgt. Tot ze gisteren vriend en vijand verbaasde door openlijk haar steun te geven aan de Democraten Phil Bredesen en Jim Cooper uit haar thuisstaat Tennessee. Toen president Donald Trump dat hoorde, had hij snel een antwoord klaar.

Taylor Swift heeft gisteren via Instagram laten weten dat ze voor politici Bredesen en Cooper zal stemmen bij de nakende tussentijdse verkiezingen, waarbij de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden (her)verkozen. De Republikeinse tegenstander van Bredesen, die voor een zetel in de Senaat gaat, is Marsha Blackburn, maar Swift zegt dat ze het niet eens is met haar politiek.

“Haar stemgedrag is onthutsend en beangstigend”, schrijft de zangers op Instagram over Blackburn. “Ze heeft gestemd tégen een gelijk loon voor vrouwen. Ze heeft gestemd tégen de Wet op Geweld tegen Vrouwen, die vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld, stalking en verkrachting. Ze vindt dat bedrijven het recht hebben om homokoppels te weigeren. Bovendien vindt ze dat homo's nooit mogen trouwen. Dat zijn niet mijn waarden voor Tennessee.”

Of president Trump ooit fan is geweest van Taylor Swift is niet geweten, maar dan is hij het nu waarschijnlijk niet meer. Toen de president gisteren met journalisten sprak aan het Witte Huis, heeft hij al snel zijn steun gegeven aan Blackburn. “Ze doet haar werk goed in Tennessee. Ik ben er zeker van dat Taylor Swift niets weet over Blackburn”, aldus Trump. “Laten we zeggen dat ik Taylors muziek nu 25% minder goed vind, oké?”, zo voegde hij er nog al lachend aan toe.