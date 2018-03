Taxichauffeurs halen slag thuis: Egypte verbiedt Uber kg

20 maart 2018

18u14

Bron: Belga 0 Uber mag niet langer gebruikt worden in Egypte. Dat besliste een rechter in Caïro, na een klacht van een groep professionele taxichauffeurs. Het verbod geldt trouwens ook voor de gelijkaardige app Careem, die in Egypte even populair is als Uber.

De 42 taxibedrijven argumenteerden dat diensten zoals Uber en Careem privéwagens illegaal inzetten voor commercieel gebruik, wanneer ze tegen betaling gebruikers rondreden. De rechter gaf hen gelijk, en oordeelde dat de licentie van beide bedrijven wordt ingetrokken. Ook de apps worden uit het land gebannen.

Uber en Careem kunnen wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Tegenstand

Uber is wereldwijd in meer dan 600 steden actief, maar ook in Europa komt er veel tegenstand vanwege de taxisector. De dienst werd uit verschillende landen geweerd, waaronder Denemarken en Hongarije. Ook in Londen wordt de licentie van Uber niet hernieuwd, hoewel het bedrijf die beslissing aanvecht.