Taxichauffeur tijdens rit bij keel gegrepen door klant die niet wil betalen HR

16 maart 2019

20u33

Bron: ANP 0 Een 26-jarige man uit het Nederlandse Breda heeft vrijdagnacht geprobeerd de chauffeur van de taxi waarin hij zat te wurgen. De man is aangehouden.

Volgens de politie deed de klant zijn armen tijdens het rijden om de chauffeur en kneep hij diens keel dicht. De taxichauffeur wist los te komen door hard op de rem te trappen en de man in zijn hand te bijten.

De chauffeur had zijn klant van Tilburg naar Breda gebracht, waar bleek dat de passagier de rit niet wilde betalen. Nadat de bestuurder contact had gehad met de politie, besloot hij, met zijn passagier, terug te rijden naar Tilburg. De taxiklant is aangehouden, hij wordt verdacht van mishandeling, meldt de politie.

Bekijk ook:

“Jullie tonen geen respect”: Uber-chauffeur zet lesbisch koppel uit zijn taxi omdat ze elkaar kusten op achterbank.

Dashcam filmt hoe vrouw in taxi acht minuten lang door het lint gaat.