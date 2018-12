Taxichauffeur steekt zichzelf in brand uit protest tegen Zuid-Koreaanse “Uber” kg

10 december 2018

11u31

Bron: ANP

Een Zuid-Koreaanse taxichauffeur heeft zichzelf in brand gestoken bij het parlement in Seoul. De 57-jarige man wilde volgens kennissen en de politie protesteren tegen een carpoolapp, bericht persbureau Yonhap. Hij is overleden aan zijn verwondingen.

De bestuurder goot in zijn auto een brandbare vloeistof over zichzelf heen. Daarna stak hij zichzelf in brand. De hulpdiensten brachten de man naar het ziekenhuis, waar hij overleed.



De afgelopen maanden zijn herhaaldelijk tienduizenden taxichauffeurs de straat opgegaan om te demonstreren tegen de komst van de app. Zij vrezen voor hun toekomst.

70.000 bestuurders

Kakao, het bedrijf achter populaire chatapp KakaoTalk in Zuid-Korea, maakte bekend dat de carpoolapp binnen een week gelanceerd wordt, ondanks het massale protest van de lokale taxichauffeurs. De app is te vergelijken met Uber en moet automobilisten in contact brengen met betalende passagiers. Zij kunnen zich zo goedkoper laten vervoeren dan wanneer ze een normale taxi nemen.



De krant Chosun Ilbo bericht dat zich al zo'n 70.000 bestuurders hebben aangemeld om mensen te vervoeren via de app. Dat zou vergelijkbaar zijn met het totale aantal taxi's in en rond de hoofdstad.