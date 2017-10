Taxichauffeur Las Vegas reed met doodongeruste vader kogelregen tegemoet om dochter Ashley te redden Joeri Vlemings

08u45

Bron: khon2, Inside Edition 0 screenshot Een doodsbange vader nam vorige zondagavond plaats naast taxichauffeur John Zerquera-Jimenez in Las Vegas. "Ik moet mijn dochter gaan halen", zei de wanhopige man. "Ze zijn aan het schieten, breng mij er zo snel mogelijk heen, aub." Zerquera-Jimenez reed meteen, op gevaar van eigen leven, richting het Route 91 Harvest Festival, waar dolleman Stephen Paddock op de concertgangers aan het schieten was.

De Amerikanen houden van helden. In tijden van nood leert men ze ook kennen. Zo duikt er alweer een nieuwe 'hero' op, die vorige zondag zijn eigen hachje ondergeschikt maakte aan de levens van anderen: taxichauffeur John Zerquera-Jimenez. Hij bracht de doodongeruste vader, die aan de telefoon hing met zijn panikerende dochter Ashley, naar Motel 6, niet ver van het countryfestival en het Mandalay Bay Hotel, van waar de schutter op de mensenmassa vuurde.

Tijdens hun rit horen ze op de radio van de taxichauffeur de dispatcher melden dat er een schietpartij aan de gang is aan de Mandalay Bay. John Zerquera-Jimenez blijft rijden richting het gevaar, ook al loopt hij zo mogelijk zelf het risico om gewond te geraken. De vader wil zijn dankbaarheid uitdrukken in geld, maar daar wil John Zerquera-Jimenez niet van weten: "Neeneenee, vriend, ik heb zelf ook kinderen, dit doe ik gratis."

Als ze na elf zenuwslopende minuten bij het motel aankomen, zien ze al snel Ashley en haar man. Nog een vijftal andere festivalgangsters springt mee in de taxi. Ashley zegt: "Ze schoten van overal, breng ons weg van The Strip". We horen in de video ook iemand met bevende stem zeggen: "Ik ken jullie niet maar ik hou van jullie, bedankt!" Gelukkig bleek niemand van de opeengestapelde passagiers gewond.



Later keerde de taxichauffeur nog eens terug om vijf anderen in veiligheid brengen. "Ik heb er vrede mee en ben blij dat die elf mensen nog leven, maar ik ben zo triest voor die andere 58 doden, 58 families die hun dierbaren verloren", zegt hij in een reactie.

Ashley stuurde taxichauffeur John nog een bedankingsberichtje: "Hey John. Nog eens hartelijk dank voor je moed om richting de schietpartij te rijden en ons te redden. Jij bent een held en mijn familie zal je altijd dankbaar blijven voor je dapperheid die avond."