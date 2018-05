Taxichauffeur laat zwangere vrouw (43) schoonmaakkosten betalen nadat haar water brak op de achterbank bvb

15 mei 2018

16u07

Bron: Daily Mail, The Sun 2 Cherise Gwilt (43) was met de taxi onderweg naar de winkel toen op het einde van de rit haar water brak. Ze werd door de taxichauffeur verplicht om de schoonmaakkosten van 40 pond (een ruime 45 euro) te betalen.

De moeder van 4 was hoogzwanger op het moment dat ze een taxi nam om te gaan winkelen bij de winkelketen Poundstretcher in het Britse Stanley (Staffordshire). Twee van haar kinderen vergezelden haar.

Gaan shoppen

De taxi stopte vlakbij de winkel waar ze zouden shoppen. Cherise Gwilt: "We kwamen met de taxi aan en net op het moment dat ik wilde uitstappen, brak mijn water." Cherise betaalde de chauffeur voor de taxirit, maar hij wilde meer. "De chauffeur zei dat ik de schoonmaakkosten moest betalen, maar op dat moment had ik weeën en mijn kinderen waren aan het panikeren", aldus Cherise.

De chauffeur hield voet bij stuk. De vrouw had niet genoeg geld bij en ze stuurde haar 12-jarige zoon naar de dichtstbijzijnde geldautomaat. "Ik moest wachten tot hij terug was met het geld zodat we de chauffeur konden betalen", voegt ze daaraan toe. "Mijn partner kwam iets later toe en toen zijn we met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gegaan."

"Toen ik aankwam stond Cherise daar huilend op straat", vertelt haar man Martin Hyson.

Naar het ziekenhuis

In plaats van te gaan winkelen, is ze dus met de ziekenwagen vertrokken naar het Royal Stoke University Hospital, waar ze minder dan 3 uur later via een keizersnede beviel van Dottie Mai.

"Mensen zien de geboorte van hun kinderen als iets leuks, maar bij ons ligt dat gevoeliger door de feiten die zich enkele uren eerder voordeden", aldus de ouders.

Terugbetalen

De taxifirma Lucky Seven zegt dat het incident berust op een misverstand. Manager Zahir Ahmad: "Ik heb met de chauffeur gesproken en hij dacht dat de passagier het voertuig besmeurd had met urine." Wanneer de taxi gepoetst moet worden, rekent de firma hoe dan ook extra kosten aan, omdat op dat moment de chauffeur niet kan werken. "Uiteraard rekenen we geen extra kosten aan in een situatie zoals deze", aldus de manager.

De firma heeft beloofd om het geld terug te betalen en ze wijten het incident aan een miscommunicatie. "We betalen onze klanten met veel plezier terug wanneer blijkt dat de chauffeur hen niet correct heeft behandeld", besluit de manager van de taxifirma.