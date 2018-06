Taxichauffeur die op voetbalfans inreed in Moskou: "Ik verwarde gas- met rempedaal" ADN avh

17 juni 2018

20u00

Bron: Reuters 357 De taxichauffeur die gisteren in Moskou op een groep voetgangers is ingereden, heeft tijdens het politieverhoor gezegd dat hij het gas- met het rempedaal verward heeft. Nochtans lijkt de man op bewakingsbeelden heel bewust op de voetgangers in te rijden.

"Ik weet niet wat er gebeurd is", beweert de 28-jarige chauffeur, afkomstig uit Kirgizië, in het verhoor. Hij zegt "zeer bedroefd" te zijn. Op videobeelden van het incident is nochtans te zien hoe de taxi nagenoeg vanuit stilstand plots optrekt en inrijdt op de voorbijgangers op het voetpad.

Nadat hij enkele meters verderop tot stilstand komt, proberen omstanders de chauffeur uit de auto te trekken. Maar de man kan ontsnappen en rent weg. De politie pakte de chauffeur later op. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen drank in het spel was.

We willen u waarschuwen. Het gaat om verontrustende beelden:

Bij het ongeval raakten zeker zeven mensen gewond, onder wie enkele supporters die in de Russische hoofdstad waren voor het WK Voetbal. Drie van de zeven gewonden, allen Russen, liggen nog in het ziekenhuis. Twee Mexicanen en een Oekraïner raakten ook gewond, maar hebben het ziekenhuis al verlaten.

De Russische politie postte een video van het verhoor op zijn website.

In Rusland vindt sinds donderdag en tot 15 juli het WK voetbal plaats in elf steden, waaronder Moskou. Honderdduizenden supporters van over de hele wereld worden in Rusland verwacht.