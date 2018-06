Taxi rijdt in op voorbijgangers in Moskou: zeven gewonden, onder wie voetbalfans ADN

16 juni 2018

19u00

Een taxi is in het centrum van Moskou, waar vanwege het WK veel voetballiefhebbers rondliepen, ingereden op een groep voorbijgangers. Zeven mensen zijn gewond geraakt. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk.

De chauffeur probeerde volgens Russische media de plaats van het ongeval te ontvluchten, maar kon opgepakt worden door politieagenten. Volgens de politie en de burgemeester verloor de man de controle over het stuur, mogelijk was hij onder invloed van alcohol. De verdachte was in het bezit van een Kirgizisch rijbewijs.

De politie van Moskou laat ook weten dat zeven mensen medische hulp hebben gekregen, eerder was sprake van acht gewonden. Een medische bron meldt dat het onder meer gaat om twee Mexicanen die in de stad waren voor het WK voetbal, twee Russen en een Oekraiënse burger. Eén vrouw zou zwaargewond zijn geraakt, maar verkeert niet in kritieke toestand. De opgepakte taxichauffeur zou verklaard hebben niet opzettelijk op de passanten te zijn ingereden.

In Rusland vindt sinds donderdag en tot 15 juli het WK voetbal plaats in elf steden, waaronder Moskou. Honderdduizenden supporters van over de hele wereld worden in Rusland verwacht.

