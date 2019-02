Tasneem moest op 14-jarige leeftijd trouwen met drugsverslaafde crimineel: “Hij deed me pijn voor mijn eigen bestwil” Sven Van Malderen

12 februari 2019

20u04

Bron: News.com.au 0 Tasneem Fakhoury werd op haar veertiende uitgehuwelijkt in Libanon. Ze kwam terecht in de klauwen van een drugsverslaafde crimineel die haar zonder enig mededogen onderdrukte. De nachtmerrie zou uiteindelijk vier jaar lang aanslepen. Nu het meisje twintig jaar geworden is, voelt ze zich sterk genoeg om het trieste concept van kindhuwelijken aan te klagen. Voor de camera van 7 News Sydney gaf Tasneem een pakkende getuigenis, later wil ze ook nog een boek schrijven om lotgenoten een hart onder de riem te steken.

7 News Sydney Tasneem Fakhoury, a former child bride was sent to Lebanon as a 14yo, where she married a man ten years her senior. Tasneem stayed in that abusive relationship for nearly four years before finally...

De ellende startte toen haar ouders de scheiding aanvroegen. Tasneen werd vanuit Melbourne voor een maand naar Libanon gestuurd. Om haar grootouders te bezoeken, dacht ze. In realiteit belandde ze in een klein dorp in de buurt van hoofdstad Tripoli en moest ze trouwen met een 24-jarige man. In haar jeugdige naïviteit vond ze dat niet eens erg.

“Ik was 14 toen. Het enige waar ik aan dacht, was de witte jurk en het prachtige feest dat ik zou krijgen.”

“Huwelijk meteen geconsumeerd”

Maar al snel kwam de keerzijde van de medaille aan het licht. “Mijn echtgenoot bleek een verkrachter, een dief en een drugsverslaafde te zijn. Hij was het type dat naar de supermarkt ging, een pistool tegen het hoofd van de winkelbediende zette en er met alle geld vandoor ging. Het huwelijk werd bijna meteen ‘geconsumeerd’, maar dat vind ik te pijnlijk om over te praten.”

Als Tasneem niet luisterde, sloeg hij haar ook. “Hij deed me pijn, maar zogezegd enkel omdat hij van me hield en omdat hij het beste voor mij wilde. Maar dat zijn net de woorden die elke dader gebruikt.”

“Ik pakte mijn spullen en wilde vertrekken, maar toen hoorde ik de buurvrouw lachen. ‘Je kan hier niet ontsnappen, liefje’, zei ze. ‘Ofwel vermoorden ze je, ofwel breken ze je’.”

“Hoe zielig was ik niet?”

De situatie werd zo uitzichtloos dat Tasneem aan zelfmoord dacht. “Ik stond soms minutenlang met het koksmes in mijn handen. In de weerspiegeling zag ik mezelf. Hoe zielig was ik wel niet? Dat was de enige gedachte die ik toen had.”

Dankzij de hulp van haar vader kon het meisje na vier jaar ontsnappen. Pas zes maanden geleden slaagde ze erin alle contact met haar beul te verbreken. Nu woont ze opnieuw in Australië.

“Ook al heb ik nu niets meer, ik voel me in de hemel. Alles is beter dan naar die hel te moeten terugkeren.”

Ook in Australië zelf komen kindhuwelijken voor. Tussen januari 2017 en september 2018 werd zeventig keer aan de alarmbel getrokken. Drie kinderen waren amper... zes jaar oud. Dat besef raakt Tasneem diep. “Afschuwelijk vind ik het. Een tienjarige samen met iemand van zeventig? Lopen er hier geen vrouwen meer rond of zo?”