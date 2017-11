Tariq Ramadan op non-actief in Oxford na beschuldigingen verkrachting Redactie

17u25

Bron: France 24 3 AFP Ramadan wordt beschuldigd van gewelddadige verkrachtingen en seksuele intimidatie. Tariq Ramadan staat op non-actief bij de universiteit van Oxford, meldt France 24 . De beroemde islamgeleerde werd de voorbije weken meermaals beschuldigd van verkrachting en seksuele intimidatie.

Ook de Zwitserse islamgeleerde Tariq Ramadan, professor hedendaagse islamitische studies in Oxford, kwam de voorbije weken in het #metoo-vizier. Zo werd hij door twee vrouwen beschuldigd van hen gewelddadig te hebben verkracht, waaronder de Franse schrijver Henda Ayari (40). Ook zou de man in de jaren 80 en 90 minstens vier meisjes seksueel hebben geïntimideerd toen hij leraar was op een middelbare school in zijn thuisland.

"In onderlinge overeenkomst besloten we dat professor Tariq Ramadan tijdelijk verlof neemt aan de universiteit van Oxford. Deze beslissing wijst niet op een vermoeden of bewijs van schuld inzake deze ernstige beschuldigingen.", schrijft de universiteit in een communiqué.

Ramadan heeft nog niet gereageerd op deze beslissing, evenmin als op de Zwitserse beschuldigingen. De verkrachtingen ontkende hij wel al. Ramadan spreekt van een lastercampagne en diende klacht in wegens smaad.