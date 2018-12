Tanzaniaanse oppositie vormt front tegen "dictatuur" van president Magufuli KVE

19 december 2018

11u51

Bron: Belga 0 De oppositiepartijen in Tanzania trekken in 2019 samen ten strijde voor de democratie in hun land. Dat hebben de zes partijen vandaag laten weten, na een vergadering van twee dagen. Ze zeggen zich gegijzeld te voelen door de "dictatuur" van president John Magufuli.

De oppositiepartijen willen volgend jaar overal in Tanzania openbare bijeenkomsten organiseren. "We zullen voor geen enkel verbod zonder wettelijke basis buigen", luidt het in een gemeenschappelijke verklaring.

De oppositie vindt dat de regering een "oorlog" tegen haar ontketend heeft. Ze verwijst naar de mislukte aanslag in 2017 op parlementslid Tundu Lissu, de gevangenneming van oppositieleider Freeman Mbowe en diverse mensenrechtenschendingen. "Het moment is gekomen om de eenheid en de solidariteit te versterken om tegen deze dictatuur te vechten."

Kruistocht tegen corruptie

Toen president Magufuli eind 2015 aan de macht kwam, waren de verwachtingen hooggespannen. Van begin af aan trad Magufuli, bijgenaamd ‘de bulldozer’, op tegen geldverkwisting en voerde hij een kruistocht tegen corruptie. Maar zijn compromisloze en brutale stijl leverde hem bij critici ook het etiket van 'autocraat' en 'populist' op.

Meetings van oppositiepartijen werden verboden, oppositieleden opgepakt en artiesten en journalisten die kritiek uitten aan het adres van de regering, werden bedreigd met de dood. Verschillende donoren hebben daarom recentelijk beslist om hun steun aan Tanzania op te schorten.