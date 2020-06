Tanzaniaanse mijnwerker wordt miljonair: man vindt edelstenen ter waarde van 2,9 miljoen TTR

25 juni 2020

08u53

Bron: BBC 12 Een Tanzaniaanse mijnwerker (52) heeft de jackpot gewonnen nadat de regering hem een cheque ter waarde van 2,96 miljoen euro overhandigde voor de twee grootste edelstenen die ooit in de geschiedenis van Tanzania werden gevonden. Dat bericht BBC.

De twee edelstenen werden ontdekt door Saniniu Laizer in een van de mijnen in het noorden van het land. De ene edelsteen woog 9,27 kilogram, de andere 5,10 kilogram. Tanzaniet is een edelsteen die vooral voorkomt in een klein noordelijk deel van de Oost-Afrikaanse natie. Een lokale geoloog verduidelijkt dat het een van de zeldzaamste edelstenen is en schat dat het aanbod de komende twintig jaar wellicht volledig is uitgeput.

De president van Tanzania, John Magufuli, overhandigde de cheque, ter waarde van 2,96 miljoen euro, zelf aan Laizer. “Deze vondst is een bevestiging dat Tanzania rijk is”, vertelt Magufuli op de nationale televisie. De waarde van tanzaniet wordt bepaald door de zeldzaamheid en de helderheid.

Feest

“Morgen is er een groot feest”, zegt Laizer, die in het Simanjiro-district in Manyara woont. “Met het geld wil ik een winkelcentrum en een school bouwen. Er zijn hier veel arme mensen die het zich niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te laten gaan.” Ook zegt Laizer dat hij ondanks zijn nieuw verworven rijkdom geen extra voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen. “Er is voldoende beveiliging. Ik kan ‘s nachts zonder problemen rondlopen.”

Tanzania heeft vorig jaar in het hele land handelscentra opgericht waar ambachtelijke mijnwerkers hun edelstenen en goud aan de regering kunnen verkopen. Ambachtelijke mijnwerkers zijn officieel niet in dienst van mijnbouwbedrijven en werken dus op zelfstandige basis.

De president gaf in 2017 het leger de opdracht om een 24 kilometer lange muur rond de Merelani-mijnsite in Manyara te bouwen. Een jaar later meldde de regering een stijging van de inkomsten uit de mijnbouwsector, zo schrijft BBC.



