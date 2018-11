Tanzania pakt tien mannen op omdat ze homo zouden zijn: ze riskeren 30 jaar cel kv

06 november 2018

20u44

Bron: Belga 0 De politie heeft tien mannen opgepakt op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar, omdat ze homoseksueel zouden zijn. Dat gebeurde kort na een politieoptreden tegen homo's in het Oost-Afrikaanse land, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

De arrestaties gebeurden op het strand Pongwe. De politie had een tip gekregen van de bevolking over een homohuwelijk, aldus de mensenrechtenorganisatie. De tien mannen zitten vast zonder aanklacht in een lokaal politiekantoor, aldus Amnesty.

De gouverneur van Dar es Salaam gaf gisteren het arrestatiebevel voor homoseksuelen. De centrale regering distantieerde zichzelf van het optreden en beloofde de internationale conventies over mensenrechten te respecteren.



Homoseksualiteit is illegaal volgens de Tanzaniaanse wet. Wie schuldig wordt bevonden, riskeert tot 30 jaar cel. Sinds vorig jaar is de vervolging van homoseksuelen in Tanzania "zonder voorgaande", aldus Amnesty. Vorig jaar pakte de politie op Zanzibar twintig mensen op omdat ze homoseksueel zijn.