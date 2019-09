Tanzania arresteert man in bezit van 338 stukken van slagtanden van olifanten ttr

05 september 2019

16u08

In Dar es Salaam is een man gearresteerd die sinds 2016 gezocht werd en in het bezit bleek van 338 stukken van slagtanden van olifanten, zo heeft het Tanzaniaanse ministerie van Natuurlijke Rijkdommen meegedeeld.

De stroper had de 338 stukken en ook 75 hele slagtanden, vermoedelijk van 117 olifanten, onder zijn huis begraven, zegt het ministerie in de mededeling. Ook zeven vermoedelijke handlangers van "deze leider van een netwerk" werden opgepakt, aldus het ministerie, dat preciseert dat de slagtanden niet alleen uit Tanzania maar ook uit het naburige Mozambique kwamen.

"Tot zijn arrestatie dinsdag was hij er niet in geslaagd zijn voorraad van de hand te doen, want we zijn erg waakzaam geworden", zo wordt de minister van Natuurlijke Rijkdommen, Hamisi Kigwangalla, in de mededeling geciteerd.

"Ik geef elkeen die in het bezit is van slagtanden van olifanten, een maand de tijd om die aan de overheidsorganen te overhandigen. Wie dat binnen deze termijn doet, zal niet vervolgd worden", verzekerde Kigwangalla.

Volgens de minister zijn sinds 2016 duizend stropers gearresteerd in Tanzania. Sommige van hen droegen oorlogswapens.