Tante verdronken peuter Alan vertelt hoe zij het gezin de zee op dreef: "Ik wilde alleen maar helpen" Sadeghi Bahram

18 september 2018

13u40

Bron: de Volkskrant 0 In 2015 schokte de foto van het aangespoelde lichaam van Alan Kurdi (2) de wereld. Zijn tante Tima Kurdi, schrijver van The Boy on the Beach, verloor het complete gezin van haar broer. Een gezin dat zij al jaren probeerde te helpen, en dat zij ten slotte adviseerde de zee op te gaan.

Alan wordt het gezicht van de vluchtelingencrisis in Europa. Maar het drama dat zich had afgespeeld tussen de Turkse havenstad Bodrum en het Griekse eiland Kos, een afstand van ongeveer 4 kilometer, had nog meer levens geëist: naast Alan waren ook zijn oudere broertje Ghalib, hun moeder Rehanna en twee andere opvarenden verdronken. Alleen vader Abdullah had het overleefd.

Nu, drie jaar later, beschrijft de tante van Alan, Tima Kurdi (1970) in haar boek The Boy on the Beach hartverscheurend gedetailleerd hoe zij niet alleen het geld voor de oversteek aan haar broer Abdullah gaf, maar ook hoe zij als ‘zeurende, paranoïde, oudere zus’ haar jongere broer en zijn gezin de zee op dreef: ‘Wat mankeert je? Iedereen vlucht naar Europa! Wanneer neem jij een besluit?’, zei Tima tegen hem.

Met tranen in haar ogen zegt ze nu: ‘Ik wilde alleen maar helpen.’

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN