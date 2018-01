Tante dertien verwaarloosde kinderen: "Hun vader bekeek me onder de douche" IB

Bron: Huffington Post 0 Facebook Het gezin tijdens een bezoek aan Disneyland. De zus van de vrouw die in Californië in de Verenigde Staten beschuldigd is samen met haar echtgenoot hun dertien kinderen te hebben gefolterd en hen in gevaar te hebben gebracht , laat in de Amerikaanse media weten dat haar schoonbroer naar haar kwam kijken tijdens het douchen toen ze een paar maanden bij het koppel inwoonde. De tante werd samen met de rest van de familie al twintig jaar van de kinderen weggehouden.

In een interview met de Amerikaanse zender ABC in het programma ‘Good Morning America’ vertelt de 47-jarige Elizabeth Flores dat ze kort bij haar zus Louise Anna Turpin en haar man David Allen Turpin inwoonde toen ze nog studeerde.

“Als ik ging douchen, kwam David ook binnen om me te bekijken”, zegt de vrouw. “Het was een beetje een grapje. Hij heeft me nooit aangeraakt of iets anders geprobeerd.”

Photo News Schoonzus Elizabeth Flores beweert dat David Allan Turpin haar in de douche bekeek toen ze als student korte tijd bij het echtpaar in huis woonde.

De vrouw zegt dat ze nooit gezien heeft dat haar zus of haar echtgenoot hun kinderen misbruikten in de tijd dat ze bij hen woonde, maar ze vond toen al wel dat ze “erg streng”waren. Ze vertelde aan niemand dat haar schoonbroer naar haar kwam kijken in de douche “omdat ik jong en bang was”, aldus de vrouw. “Ik werd als een van de kinderen behandeld en had regels die ik moest volgen. Nu dat ik er als volwassene op terugkijk, zie ik dingen die ik toen niet zag.”

De vrouw brak in tranen uit toen ze vertelde dat ze al twintig jaar lang haar nichtjes en neven niet mocht zien van haar zus. Toch kwam het niet bij haar op om de autoriteiten in te schakelen om het welzijn van haar nichtjes en neefjes te laten controleren. “Mijn zus en haar man waren erg op zichzelf”, zegt ze. “Als we pas twee jaar geleden ineens geen contact meer zouden mogen hebben, dan was het gemakkelijker om te denken dat er iets niet klopte. Maar dit was al bezig voordat ze zelfs kinderen hadden.”

Sister of California mom accused of holding her 13 children captive: "I don't agree with what she did and her actions have made the whole family suffer. And I want her to know that I'm praying for her salvation." https://t.co/uXh0y8nGLf pic.twitter.com/zcufPmYRcV — Good Morning America (@GMA) January 17, 2018

Bidden

Ondanks de feiten, zegt Flores nog steeds voor haar zus te bidden. “Ik wil dat ze weet dat we nog steeds familie zijn en dat ik van haar houd”, zegt de vrouw. “Ik ben het niet eens met wat ze gedaan heeft en haar daden hebben ervoor gezorgd dat de hele familie lijdt, maar ik wil dat ze weet dat ik voor haar zielenheil bidt.”

Het meeste van alles wil de vrouw echter in contact komen met de kinderen. “Ik wil dat ze weten dat we jarenlang gesmeekt hebben om hen te mogen zien, om met hen te mogen skypen… de hele familie… Ik wil dat ze weten dat ze een familie hebben die van hen houdt.”

Getty Images Het huis waar de kinderen gevangen werden gehouden.

De politie vond de 3 jongens en 10 meisjes nadat een van hen was ontsnapt en de hulpdiensten had verwittigd. Agenten dachten dat het meisje een jaar of 10 was, maar ze bleek 17 te zijn. En dat was nog maar het begin. Want toen ze een kijkje gingen nemen in het huis waar ze woonde, vonden ze nog meer gruwel. Nog 12 andere kinderen die uitgemergeld waren en “met kettingen en sloten aan hun bed vastgeketend in donkere en stinkende ruimtes”. Ook zij leken veel jonger dan ze waren. Zeven van hen bleken zelfs meerderjarig te zijn. De jongste was 2 en de oudste 29 jaar.

De ouders van de verwaarloosde kinderen werden onder meer aangeklaagd voor foltering en het in gevaar brengen van hun kinderen. Ze zijn opgesloten in het Robert Presley Detention Center. Vandaag verschijnen ze een eerste keer voor de rechter.

AFP Louise Anna Turpin, 49 en David Allen Turpin (R), 57.