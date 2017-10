Tannah (11) verneemt dat haar adoptie rond is: haar spontane reactie is aandoenlijk Joeri Vlemings

Al jaren vochten een mama en een papa uit Utah om hun drie pleegkinderen definitief te mogen adopteren. Toen vorige maandag eindelijk het goede nieuws kwam, liet het schoolsecretariaat dat meteen weten aan de 11-jarige Tannah Butterfield. Haar reactie is goddelijk. De beelden van de bewakingscamera doen wereldwijd tranen vloeien. Van geluk.

"De ene maandag is de andere niet", postte Jackie Alexander dinsdag 3 oktober op Instagram. Jackie werkt op het secretariaat van de American Heritage-school in South Jordan in de staat Utah. Het was Jackie die aan de kleine Tannah het fantastische nieuws mocht melden dat de rechters groen licht hadden gegeven voor haar adoptie. Tannah bespringt daarop letterlijk Jackie en er volgt een gekus en geknuffel om u tegen te zeggen.







"Het was lastig om de adoptieouders dit emotionele gevecht te zien strijden", schrijft Jackie Alexander op Instagram. De opluchting was dan ook enorm toen bleek dat alles in kannen en kruiken was. "De opwinding, blijdschap en geluk die je ziet in Tannah ging ook los door mij heen", zei Jackie Alexander aan ABC News. "We konden maar niet ophouden met omhelzen. Ze hield me stevig vast. Het was pure blijdschap op z'n best."



Adoptiemama Jennifer Fisher had Jackie gebeld met het nieuws dat ze van de rechter "eindelijk" haar drie pleegkindjes mocht adopteren: Tannah (11), Teagun (6) en Tallie (2). Op dat moment was Tannah nog op de school en daarom vroeg Fisher aan Alexander om de boodschap over te brengen. Een hele eer voor Alexander, die het op Instagram heeft over "het veruit beste moment in haar twaalfjarige carrière". De Fishers hebben ook nog twee biologische kinderen: Aiden (13) en Macy (10).