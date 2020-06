Tankwagen rijdt in op groep betogers in Minneapolis kv

01 juni 2020

03u12

Bron: Belga, ANP, Reuters 2 Bij een protest op een snelweg in de Amerikaanse stad Minneapolis is zondag een vrachtwagen ingereden op demonstranten. Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De chauffeur werd door betogers uit de vrachtwagen gesleurd en kreeg vervolgens rake klappen, bericht Reuters.

“Zeer verontrustende daden van een vrachtwagenchauffeur op de I-35W (een lokale snelweg, red.), die een menigte vreedzame demonstranten opschrikt. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd gearresteerd. Het lijkt erop dat er geen demonstranten zijn geraakt door de vrachtwagen”, tweette het departement voor openbare veiligheid van de stad.

Wat de chauffeur bezielde is onduidelijk. De autoriteiten onderzoeken hoe de truck op de snelweg is gekomen. Die was namelijk op dat tijdstip afgesloten, evenals andere snelwegen in en rondom Minneapolis vanwege de grootschalige protesten tegen het politiegeweld in Amerika.

De autoriteiten onderzoeken de zaak en beschouwen het als een criminele zaak.