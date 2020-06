Tankwagen rijdt in op groep betogers in Minneapolis: chauffeur is Trump-supporter met strafblad kv lh

01 juni 2020

03u12

Bron: Belga, ANP, Reuters, Heavy 76 Bij een protest op een snelweg in de Amerikaanse stad Minneapolis is zondag een vrachtwagen ingereden op demonstranten. Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers. De trucker is ondertussen aangehouden, het gaat om 35-jarige man met een strafblad. Uit een document over campagnefinanciering, dat nieuwssite Heavy kon inkijken, blijkt dat hij in het verleden geld heeft geschonken aan de campagne van president Donald Trump en het Republikeinse Nationale Comité.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De chauffeur werd na het incident door betogers uit de vrachtwagen gesleurd en kreeg vervolgens rake klappen, bericht Reuters. De man moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis en werd gearresteerd door de politie. De autoriteiten beschouwen het incident als een criminele zaak.

Wat de chauffeur bezielde is onduidelijk. De autoriteiten onderzoeken hoe de truck op de snelweg is gekomen. Die was namelijk op dat tijdstip afgesloten, evenals andere snelwegen in en rondom Minneapolis vanwege de grootschalige protesten tegen het politiegeweld in Amerika.

Politiecommissaris John Harrington verklaarde aan CBS Minnesota dat ongeveer 5.000 tot 6.000 mensen op de brug waren toen de vrachtwagen afstormde op de massa. “Het was een van de gevaarlijkste dingen die ik ooit heb gezien”, zei Harrington aan de tv-zender.

Volgens tv-zender KTSP is Vechirko een zelfstandige die werkt voor een vrachtwagenbedrijf. “Ons hart gaat uit naar iedereen die rouwt om de gebeurtenissen van afgelopen week”, aldus het bedrijf, die eraan toevoegde dat het “volledig meewerkt aan het onderzoek”.

Bogdan Vechirko gaf in oktober vorig jaar 100 dollar aan het ‘Trump Make America Great Again Committee’. De site van de Federale Verkiezingscommissie meldt ook dat hij in 2018 twee keer geld doneerde aan het Republikeinse Nationale Comité: eerst 115 en vervolgens nog eens 100 dollar.

Wanordelijk gedrag

Nog volgens Heavy heeft de man een criminele voorgeschiedenis. Zo werd hij beschuldigd van huiselijk geweld, een misdrijf waarbij de beklaagde ervan werd beschuldigd een daad te hebben gepleegd “om angst voor onmiddellijk lichamelijk letsel of de dood te veroorzaken”. Uiteindelijk is hij in die zaak enkel veroordeeld voor wanordelijk gedrag.

Bekijk ook: “Geweld lost niets op”: kinderen George Floyd doen oproep



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.