Tankwagen ontploft na botsing met vrachtwagen: minstens vijftig doden in Congo SVM

06 oktober 2018

16u14

Bron: Belga 2 Bij een ontploffing van een tankwagen zijn in het westen van de Democratische Republiek Congo (DRC) minstens vijftig doden gevallen. Dat melden plaatselijke media. De explosie volgde nadat het voertuig in botsing gekomen was met een vrachtwagen.

Een honderdtal mensen liep brandwonden in de tweede graad op. Het ongeval vond plaats op de Route Nationale N1, die de hoofdstad Kinshasa verbindt met de havenstad Matadi.

Hoe de botsing ontstaan is, is nog onduidelijk. Na de ontploffing ontstond een grote brand.

20 doden in India

Bij een ongeval met een minibus in de Indiase staat Kasjmir zijn dan weer minstens twintig doden gevallen. Die crash vond plaats op een bergweg in de regio van Ramban.

De bestuurder, die zelf ook omkwam, verloor de controle over het stuur. Het voertuig stortte in een 150 meter diepe ravijn, aldus politiechef Vijay Kotwal. Uit de eerste elementen van het onderzoek zou een mechanisch defect in het stuur het ongeval veroorzaakt hebben.

32 passagiers

Volgens de politie waren 32 passagiers aan boord van het busje. Nochtans mochten er in principe maar 22 personen in.

India heeft het grootste aantal verkeersslachtoffers wereldwijd. Jaarlijks sterven ongeveer 135.000 mensen op de weg. De voornaamste oorzaken zijn de slechte wegen, overvolle voertuigen en roekeloos rijgedrag.