Tania is getrouwd met IS-kopstuk: "Iedereen heeft zijn goede kanten" TK

11u38

Bron: Daily Mirror 0 Good Morning Britain Tania Joya is amper 33, maar ze heeft er al een opmerkelijk leven opzitten. De Britse noemt zichzelf een 'voormalig extremiste' en bracht tijd door in Syrië, waar ze getrouwd was met een IS-kopstuk. Zelf ziet ze daar geen graten in: "Iedereen heeft zijn goede en slechte kanten."

In een interview met Good Morning Britain vertelde Tania gisteren over haar leven als IS-bruid. Ze trouwde in 2004 met de Amerikaan John Georgelas, de zoon van een vooraanstaande en welgestelde legerdokter. De man had zich na 9/11 echter bekeerd tot de islam en werd steeds extremistischer. Vier jaar geleden vluchtte het gezin - met intussen vier kinderen - naar Syrië, waar John zich omdoopte tot Yahya al-Bahrumi en snel opklom in de IS-rangen. Hij werd algauw het invloedrijkste Amerikaanse lid van de terroristische groep.

Vorig jaar keerde Tania echter terug naar Dallas met haar kroost en liet haar man achter in Syrië. Vermoedelijk heeft het feit dat hij een tweede bruid wilde er iets mee te maken, en ze liet ook al uitschijnen dat de man niet bepaald een lieve echtgenoot was. Ze verblijft nu bij haar rijke schoonouders en noemt zichzelf een 'voormalig extremiste'.

Goede kanten

In de ochtendshow van Piers Morgan vertelde ze dat ze zich wil inzetten voor het deradicaliseren van andere extremisten. Ze geeft ook toe dat haar man moet terechtstaan als hij terugkeert naar de VS. Maar als haar gevraagd wordt of ze nog gevoelens heeft voor haar man, is ze een stuk minder overtuigd. "Weet je, ik ben niet echt verliefd op hem, maar ik hou van hem omdat hij me vier prachtige kinderen gaf. Hij was mijn beste vriend. En iedereen heeft uiteindelijk zijn ups en downs, iedereen heeft een goede en een slechte kant."

Een uitspraak waar Piers allerminst mee gediend was. "Nee, ik vrees dat IS-terroristen geen goede kant hebben", snoerde hij haar de mond. "Dus ik ben bang dat we het interview hier moeten afsluiten."