Tandarts trekt eigen wijsheidstand in spiegel, video gaat viraal LB

10u08 0 Screenshots YouTube Hoewel deze video niet geschikt is voor mensen die dat jaarlijkse tandartsbezoek maar blijven uitstellen, is hij al meer dan 400.000 keer bekeken. Dat had de Russische tandarts Rustam Yakhyaev niet verwacht toen hij besloot zelf zijn wijsheidstand te trekken en er dan meteen ook maar een video van te maken. "Om het wat plezanter te maken".

De 24-jarige tandarts uit de stad Surgut geeft zichzelf een verdovend spuitje voordat hij begint te rukken aan de wijsheidstand die hem ongemakken bezorgde. Zijn mond loopt vol bloed wanneer de tand uiteindelijk loskomt. Daarna naait hij de wonde dicht.

"In de kliniek waar ik toen werkte, deed ik alles zonder assistent. Dus was ik ook alleen toen ik besloot mijn eigen tand te trekken. Op de foto die ik nam, was te zien dat hij eruit moest. Toen besloot ik de camera aan te zetten om het wat plezanter te maken. Het was helemaal niet moeilijk en ook niet pijnlijk want ik had me goed verdoofd".

"Interessant", noemt hij zijn ervaring. "Maar ik had niet verwacht dat zoveel mensen hier zouden naar kijken".