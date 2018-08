Tandarts die in Dubai opgesloten werd met dochter mag weer naar huis SVM

12 augustus 2018

Bron: The Sun 25 Ellie Holman mag weer naar huis. De tandarts uit de Britse stad Sevenoaks zat drie dagen lang met haar dochter Bibi opgesloten in Dubai, nadat een pittige discussie met de immigratieambtenaar uit de hand gelopen was. Aanleiding was haar Zweeds paspoort dat niet meer geldig was.

Het document was sinds juni verlopen. "Daarop haalde ze een Iraans paspoort boven dat wel in orde was", aldus een gezagsdrager van het emiraat. "Van onze douanebeambte mocht ze het land binnen met een voorlopig visum, ze zou 96 uur mogen blijven. In die tijd moest ze ook een nieuwe terugvlucht regelen."

Maar daar kon Holman niet mee leven. "Ze weigerde de extra kosten te betalen, beledigde de immigratieambtenaar en begon met haar gsm ook foto's van hem te nemen." Daarop werd ze gearresteerd.

Persoonlijke tussenkomst

"We belandden in een vieze en veel te warme ruimte, ik mocht niet eens naar mijn man bellen", klaagde Holman. "Mijn dochter en ik moesten onze behoefte doen in die cel. Ik heb haar nog nooit zo hard weten huilen als toen."

Bij haar vrijlating kreeg Holman te horen dat ze in de Verenigde Arabische Emiraten moest blijven tot haar zaak afgehandeld werd. De hele procedure kon makkelijk een jaar in beslag nemen.

Maar doordat er zoveel heisa ontstaan was in internationale media is premier Mohammed bin Rashid Al Maktoum nu persoonlijk tussenbeide gekomen. Resultaat: Holman mag naar huis wanneer ze wil, er wordt haar niets meer ten laste gelegd.

"Ik trilde op mijn benen"

"Ik kan niet geloven dat deze nachtmerrie nu achter de rug is", klinkt het uit haar mond. "Ik stond te trillen op mijn benen toen ik dat telefoontje van de regering kreeg. Mentaal had ik me al voorbereid op een lang verblijf in Dubai en een gevangenisstraf. De man aan de telefoon excuseerde zich voor het leed dat ons aangedaan werd."

Hoe erg het precies was? "De lichten gingen in die ruimte nooit uit", doet Holman haar verhaal. "Er was ook geen airconditioning, dus we smolten weg. De bewakers lachten ons liever uit dan te helpen. Mijn dochter is normaal altijd het zonnetje in huis, maar toen stond ze doodsangsten uit."

"Eten rook naar rottend afval"

Tijdens hun opsluiting kregen moeder en dochter geen hap door hun keel. "Het eten rook naar rottend afval. Ik heb in die drie dagen geen oog dichtgedaan. Een hoofdkussen kregen we niet, we bleven al die tijd ook in dezelfde kleren rondlopen. Onze vrienden in Dubai hadden intussen vernomen wat er ons overkomen was, maar ze mochten ons niet komen bezoeken."

Eerder was ook verwarring ontstaan rond een glaasje wijn dat Holman tijdens de vlucht naar Dubai gedronken had. Volgens sommige media was dat de aanleiding van haar arrestatie, maar uiteindelijk zorgde dat er enkel voor dat de sfeer tijdens de paspoortcontrole extra verhit raakte.