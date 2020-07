Talrijke bos- en struikbranden in Griekenland MDG

23 juli 2020

13u21

Bron: Belga, Reuters 0 Na een lange periode van droogte zijn in Griekenland maar liefst 54 bosbranden uitgebroken. Dit deelde de centrale van de brandweer in Athene donderdag mee. Sterke wind wakkert de vlammen steeds weer aan.

De grootste brand woedde woensdag bij de stad Korinthe, 90 kilometer ten westen van de Griekse hoofdstad Athene. Het vuur werd met blusvliegtuigen en -helikopters deels onder controle gebracht. "We zetten sterke eenheden in en hopen dat de brand volledig geblust kan worden", zei brandweerwoordvoerder Wassileios Vathrakogiannis donderdagmorgen op de Griekse radio ERT. Meer dan 250 brandweerlieden trotseren de bosbranden.

Volgens de woordvoerder werden zes dorpen en een jeugdkamp in de omgeving van Korinthe geëvacueerd. Enkele huizen en akkers werden vernield. Niemand raakte gewond.

In Griekenland worden sinds 2018 bij het minste gevaar dorpen en zomerkampen voor kinderen ontruimd wanneer bosbranden in de omgeving uitbreken. In juli 2018 kwamen meer dan honderd mensen bij bosbranden ten oosten van Athene om het leven. De autoriteiten hadden het gevaar toen aanvankelijk niet ingezien.



