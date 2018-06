Talibanleider mogelijk gedood door Amerikaans bombardement: hij zat achter moordpoging op Nobelprijswinnares IB

15 juni 2018

05u27

Bron: Belga 0 Het leger van de Verenigde Staten heeft bombardementen uitgevoerd in de Afghaanse provincie Kunar. Daar zou zich de Pakistaanse talibanleider Maulana Fazlullah verscholen hebben. Dat maakte het leger vandaag bekend. Fazlullah gaf de opdracht om kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai te vermoorden.

"De Amerikaanse troepen voerden een antiterroristische aanval uit op 13 juni in de provincie Kunar, nabij de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Daarbij was een hoge verantwoordelijke van een terroristische organisatie het doelwit", zei luitenant-kolonel Martin O'Donnell in een persbericht.

Staakt-het-vuren

Hij zei dat de Amerikaanse troepen bleven "instemmen met een staakt-het-vuren" dat Kaboel afsloot met de Afghaanse taliban. Het lijkt er dus op dat de VS hen beschouwt als een groep die losstaat van het doelwit. Volgens de Amerikaanse media was het de bedoeling Maulana Fazlullah uit te schakelen. Het VS-ministerie Buitenlandse Zaken loofde een beloning van 5 miljoen dollar uit om hem te lokaliseren.

De talibanleider wordt in verband gebracht met bloedige aanslagen in Pakistan. Ook zou hij achter de mislukte aanslag met een bomauto op 2010 in Times Square in New York zitten. hij zou ook verantwoordelijk zijn voor een schietpartij op een school in 2014, daarbij kwamen 132 kinderen om.

Malala Yousafzai

Fazlullah zou in2012 ook de opdracht gegeven hebben voor de moordpoging op Malala Yousafzai. De 16-jarige Malala raakte zwaargewond nadat ze een kogel in haar hoofd en hals had gekregen. Later kreeg ze als jongste persoon ooit de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor meisjes om naar school te mogen.