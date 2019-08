Taliban: “We zijn dicht bij een akkoord met de VS om oorlog in Afghanistan te beëindigen” ttr

28 augustus 2019

12u12

Bron: anp 1 buitenland De Taliban zijn naar eigen zeggen dicht bij een akkoord met de Verenigde Staten dat de oorlog in Afghanistan zou beëindigen. Amerikaanse troepen zouden Afghanistan verlaten in ruil voor de belofte van de Taliban dat het land geen bakermat voor internationale militanten wordt.

Sinds eind vorig jaar zijn er in Doha onderhandelingen tussen de VS en de Taliban over hoe de oorlog, die al 18 jaar woedt, moet worden beëindigd. Vorige week kwamen afgevaardigden van beide partijen weer bijeen in de hoofdstad van Qatar.

"We hopen spoedig goed nieuws te hebben voor onze moslimstaat, die streeft naar onafhankelijkheid", zei een woordvoerder van de Taliban. Binnenkort volgen meer details, zo stellen de Taliban. Volgens veiligheidsbronnen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zou het Amerikaanse leger binnen 14 tot 24 maanden Afghanistan verlaten.