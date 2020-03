Taliban voeren tiental aanvallen op Afghaanse troepen uit, na beëindiging wapenstilstand YV

03 maart 2020

13u49

Bron: Belga 0 De taliban hebben maandag een tiental aanvallen uitgevoerd op de Afghaanse veiligheidsdiensten net na het beëindigen van de gedeeltelijke wapenstilstand, die op 22 februari was ingegaan. Dat meldt een bron binnen het Afghaanse ministerie van Defensie.

In 13 van de 34 Afghaanse provincies werden de regeringstroepen aangevallen door de taliban. Daar vielen vier gewonden, aldus het ministerie van Defensie. Even later maakte de regering ook melding van twee doden bij een aanval in de zuidelijke provincie Kandahar en ook in een andere provincie, Lowgar, zouden vier militairen gedood zijn.

Geweldvermindering

Het geweld was vorige week fors afgenomen na een wapenstilstand die negen dagen geleden werd overeengekomen, in de aanloop naar het tekenen van een historisch vredesakkoord met de Verenigde Staten op zaterdag. Echter op maandag hadden de taliban laten weten een einde te hebben gemaakt aan de wapenstilstand. Zabihullah Mujahid, de woordvoerder van de rebellen, zei toen dat het offensief tegen de Afghaanse troepen werd hernomen, maar niet tegen buitenlandse troepen.

De taliban moeten nu ook nog gaan onderhandelen met de Afghaanse regering. Onenigheid over het vrijlaten van gevangenen vormt echter een struikelblok. De Afghaanse president Ashraf Ghani weigert 5.000 taliban vrij te laten, hoewel de opstandelingen dat wel hadden afgesproken met de VS.