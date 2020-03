Taliban verwerpen aanbod Kaboel voor voorwaardelijke gevangenenruil YV

11 maart 2020

15u12

Bron: Belga 0 De taliban hebben woensdag het aanbod van de Afghaanse overheid verworpen om 5.000 talibangevangenen vrij te laten in fases in ruil voor een “grote” inperking van het geweld. De taliban willen dat alle 5.000 gevangenen op hetzelfde ogenblik vrijkomen, aldus woordvoerder Suhail Shaheen.

Volgens de talibanwoordvoerder moeten de vrijlatingen plaatsvinden “voor de inter-Afghaanse gesprekken”. Daarbij moeten de taliban en Kaboel onderhandelen over de toekomst van het land. De onderhandelingen moesten dinsdag starten, maar zijn de facto uitgesteld. Beide partijen raken het niet eens over de vrijlating van gevangenen.

Compromis van Afghanistan

De taliban hadden van die gevangenenruil, die in het akkoord tussen de taliban en de VS vervat zit, een voorwaarde gemaakt voor het begin van directe vredesonderhandelingen. De Afghaanse president Ashraf Ghani weigerde die vraag en stelde een compromis voor, waarbij vanaf zaterdag een honderdtal gevangenen per dag zou vrijgelaten worden, tot 1.500.

Eens de gesprekken zijn gestart, wil Kaboel elke twee weken nog eens 500 gevangenen vrijlaten om zo tot 5.000 vrijgelaten talibanleden te komen. Voorwaarde daarvoor is een grote afname in het geweld.

De Verenigde Staten riepen beide partijen op om in Doha onmiddellijk met elkaar in overleg te treden om de gevangenenruil te regelen en tot echte inter-Afghaanse vredesgesprekken te komen.