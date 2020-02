Taliban verwachten ondertekening akkoord met VS eind februari YV

17 februari 2020

14u16

Bron: Belga 0 De taliban verwachten tegen eind februari een akkoord met de Verenigde Staten te ondertekenen, over manieren om vrede in Afghanistan te bewerkstelligen. Dat heeft de woordvoerder van het politieke kantoor van de taliban in Doha maandag meegedeeld.

Het akkoord zou inhouden dat alle internationale troepen Afghanistan verlaten. De taliban zullen van hun kant dan garanderen dat vanuit Afghanistan geen enkel ander land wordt aangevallen. De Verenigde Staten heeft dat voorlopig nog niet bevestigd.

Na de ondertekening zouden bovendien 5.000 talibangevangenen worden vrijgelaten. Vervolgens zullen volgens de woordvoerder onderhandelingen starten in Afghanistan zelf.

Politieke oplossing

Sinds juli 2018 spreken vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de taliban over een politieke oplossing voor de al meer dan 18 jaar durende oorlog. Donderdag kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper bij de NAVO in Brussel nog aan dat de VS en de taliban een voorstel hadden voor een zevendaagse beperking van het geweld. Een tastbare afname in geweld was ook een eis van Washington om tot een akkoord te komen.

De geweldbeperking zou een test zijn om te zien of de taliban hun rangen kunnen controleren. Lukt het, wordt het akkoord ondertekend.

Het akkoord moet de weg vrijmaken voor intra-Afghaanse vredesonderhandelingen. Tot op heden wilden de taliban niet spreken met de regering in Kaboel, die ze als een “stropop” van het westen beschouwen.