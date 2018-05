Taliban verjaagd uit Farah in Afghanistan: minstens 35 doden kg

16 mei 2018

Bron: Belga 1 Het Afghaans leger en Amerikaanse troepen hebben de taliban teruggedrongen bij de provincie Farah, in het westen van Afghanistan. De taliban hadden er gisterennacht de hoofdstad van de provincie bestormd, waarna hevige gevechten waren uitgebroken. Een woordvoerder van de NAVO-missie in Afghanistan, luitenant-kolonel Martin O'Donnell, verwacht weliswaar dat de gevechten vandaag opnieuw zullen opflakkeren.

"De taliban zijn gedwongen de stad rond middernacht te verlaten, na de aankomst van versterkingen uit Herat en Kandahar", aldus een woordvoerder van het Afghaanse leger. NAVO-troepen zijn aanwezig in de luchthaven van Farah, als steun voor het Afghaanse leger. Een lid van de provincieraad, Dadullah Qani, zei dat de taliban hun troepen rond Farah hebben opgesteld.

De woordvoerder van de NAVO-missie in Afghanistan, Resolute Support, zei dat de stad nog onder controle van de overheid is. Drones hebben in de nacht verschillende bombardementen uitgevoerd. Volgens O'Donnell kregen de Afghaanse troepen de steun van de Amerikaanse luchtmacht en zijn A10-gevechtsvliegtuigen ingezet. Hij verwacht dat de gevechten vandaag opnieuw zullen opflakkeren.

35 tot 40 doden

Volgens een ander provincieraadslid, Khair Mohammad Noorzai, vielen tussen 35 en 40 doden. Volgens hem zijn minstens 12 Afghaanse soldaten gedood toen een zelfmoordterrorist een bomauto liet ontploffen. Farid Ahmad Bakhtawar, hoofd van de provincieraad, zei dat minstens 15 Afghaanse soldaten omkwamen in het gevecht om de stad.

Farah ligt aan de grens met Iran en is een afgelegen provincie van Afghanistan. De afgelopen jaren vonden er hevige gevechten plaats. De rebellen probeerden in 2017 tot driemaal toe de provinciehoofdstad te veroveren, aldus het Afghanistan Analysts Network.