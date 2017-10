Taliban vallen militaire basis aan in Afghanistan: 53 doden EB

10u05

Bron: DPA, AFP 0 EPA Militairen bij een checkpoint na de aanval van de taliban op een militaire basis in de Afghaanse provincie Kandahar. Radicaal-islamistische taliban hebben in de zuidelijke Afghaanse provincie Kandahar een militaire basis aangevallen en daarbij volgens berichten in media zowat veertig soldaten gedood. Ook tien extremisten kwamen om.

Zender Tolo TV berichtte over twee kamikazes die gestolen legervoertuigen hebben gebruikt. Parlementslid Chalid Paschtoen uit Kandahar zei dat de aanslag tegen 02.30 uur plaatselijke tijd begon met twee autobommen aan de ingang van de basis. Dan drong een groep strijders binnen.



Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie zijn er 43 soldaten gedood, negen gewond en zijn er zes vermist. Slechts twee militairen hebben de aanslag overleefd. Ook tien extremisten kwamen om.



Er waren de voorbije nacht in de westelijke provincie Farah en de noordelijke provincie Balkh nog aanvallen op de veiligheidstroepen. Daarbij kwamen in totaal twaalf mensen om.



Via Twitter zeiden de taliban zestig mensen te hebben gedood. De door de extremisten opgegeven balans is vaak overdreven. De taliban vallen al maanden lang de Afghaanse veiligheidstroepen aan.

